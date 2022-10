Paolo Banchero ai livelli di LeBron James e Grant Hill al debutto

Esordio stellare per l’altro italiano in NBA, Paolo Banchero, che contro i Detroit Pistons ha perso ma è risultato l’assoluto protagonista della gara. La prima chiamata assoluta degli Orlando Magic ha chiuso la sua prima partita ufficiale in NBA con 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate e 11/18 al tiro.

Nessuna prima scelta assoluta aveva segnato così tanto alla sua prima gara NBA dal 1996, quando Allen Iverson ne mise 30 al debutto.

Ma non solo: negli ultimi 30 anni, solo tre giocatori hanno debuttato in NBA con almeno 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. LeBron James, Grant Hill e ora Paolo Banchero.

Paolo Banchero is the 3rd player over the last 30 years with 25 points, five rebounds and five assists in his NBA debut.

