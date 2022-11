Paolo Banchero è senza dubbio il ragazzo più chiacchierato in tema di Italbasket dal Draft di Danilo Gallinari a oggi.

Ora che gli Azzurri si sono matematicamente qualificati alla FIBA World Cup 2023, è necessario capire se la prima scelta assolutamente al Draft NBA 2022 degli Orlando Magic potrà passare un mesetto tra Italia e Asia la prossima estate oppure no.

Queste le parole di Paolo Banchero rilasciate a Il Messaggero e riportato da Alessandro Maggi:

“Sarebbe una grande opportunità, sicuramente, non posso negarlo, ma deve passare ancora tempo. Devo pensarci bene e discuterne con chi mi sta attorno”.

Paolo Banchero sulla Nazionale al Messaggero: «Sarebbe una grande opportunità, sicuramente, non posso negarlo, ma deve passare ancora tempo. Devo pensarci bene e discuterne con chi mi sta attorno» — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 16, 2022

In sostanza la situazione è sempre la stessa: l’Italbasket lo vuole – Gianmarco Pozzecco e Gianni Petrucci andranno a trovarlo tra qualche settimana a Orlando – e lui non dice di no. Ma nemmeno di sì. Giustamente ora ha come obiettivo quello di vincere il Rookie of the Year e consolidarsi ai massimi livelli NBA.

Probabilmente fino a giugno-inizio luglio continueremo a interrogarci se l’italo-americano ci sarà oppure no alla competizione iridata. La speranza è che alla fine possa cedere alle lusinghe della nostra Federazione però ci sono tanti, forse troppi, fattori da tenere in considerazione.

Leggi anche: Shaquille O’Neal conia il soprannome di Domantas Sabonis: “la lasagna lituana”