Paolo Banchero ancora sopra i 20 ma Orlando perde contro i Nets

Paolo Banchero è stato ancora una volta protagonista del match degli Orlando Magic contro i Brooklyn Nets grazie ai suoi 24 punti ma purtroppo non sono bastati per regalare il successo ai suoi.

La franchigia della Florida ha dovuto fare i complimenti ai bianconeri per il successo con un Kevin Durant stratosferico da 45 punti a referto, quasi la metà di tutta la sua squadra, che in generale ne ha messi 109 contro i 102 di Orlando.

L’italo-americano ha chiuso come top scorer dei suoi insieme a Bol Bol, mentre appunto il miglior marcatore del match è stato KD. Purtroppo però i Magic ormai abbiamo capito che non sono una squadra competitiva e l’unico obiettivo dell’anno è tankare.

A dire la verità le possibilità erano alte quest’estate con la scelta di Paolo Banchero alla #1. Ma poi purtroppo il campo ha detto che non erano ancora pronti per competere almeno per la post season. Adesso l’unica speranza che è rimasta loro è di pescare la scelta numero 1 alla prossima lottery e mettere sotto contratto l’alieno francese Victor Wembanyama. Altrimenti Orlando continuerà a vivere nelle mediocrità che la sta contraddistinguendo negli ultimi anni…

