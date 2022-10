Paolo Banchero, chi sono i suoi 2 idoli da bambino e le 2 giovani star che ammira oggi?

Paolo Banchero è pronto per affrontare l’NBA. La prima scelta assoluta del draft NBA 2022 cercherà di riportare gli Orlando Magic ai playoff.

In un’intervista individuale con l’insider NBA Marc Stein, Banchero ha rivelato i nomi di due giovani stelle da cui ha imparato ad apprezzare il modo di giocare, così come i due che erano i suoi atleti preferiti quando era in fase di formazione. L’ala forte del Magic ha raccontato che, sebbene stia principalmente cercando di giocare a modo suo, prova a prendere spunto da altre star.

“LeBron James e Carmelo Anthony, crescendo, sono stati di gran lunga i miei due giocatori preferiti. E poi invecchiando ho iniziato a conoscere Anthony Davis e Jayson Tatum, attaccanti dinamici che sono in grado di giocare dentro o fuori dall’area pitturata. Ma poi voglio anche avere il mio stile di gioco. Sto solo cercando di essere me stesso”.

Paolo Banchero ha tenuto una media di 17,2 punti, 7,8 rimbalzi e 3,2 assist a partita con Duke. Ha una struttura fisica pronta per l’NBA ed è senza dubbio considerato uno dei migliori candidati per vincere il premio come Rookie of the Year. I Magic lo renderanno il fulcro della loro ricostruzione insieme a Franz Wagner, Cole Anthony e Wendell Carter Jr.

Stiamo a vedere se il ragazzo italiano riuscirà davvero a distinguersi come tutti quanti si aspettano. Sicuramente le possibilità ci sono tutte però tra il dire e il fare in NBA ci sono di mezzo i canestri e le prestazioni.

Leggi anche: Matt Ryan, ex rider e lavoratore in un cimitero, farà parte del roster dei Lakers