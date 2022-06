Paolo Banchero conferma che giocherà per l’Italia e specifica anche quando

Tra i protagonisti del Draft NBA di questa notte, primo italiano (seppur naturalizzato) a venire chiamato in Lottery dal 2008, quando fu scelto Danilo Gallinari, Paolo Banchero è stato intervistato da Simone Sandri della Gazzetta dello Sport. Il lungo uscito da poco da Duke ha sfoggiato un look tutt’altro che sobrio nella Green Room: un completo viola con brillanti e addirittura una collana tempestata di pietre preziose.

Nella breve intervista, oltre a ringraziare tutti i tifosi italiani che non gli fanno mai mancare il loro supporto dopo le partite, Banchero ha parlato del suo futuro in Nazionale. Nonostante sia passato qualche anno da quando ha preso il passaporto italiano, il giocatore non ha mai esordito in Nazionale e allo stato attuale delle cose sarebbe convocabile da Team USA. Non solo Banchero ha confermato, quasi stupito dalla domanda, che giocherà per l’Italbasket in futuro, ma ha anche specificato quando: nell’estate 2023. Escluso quindi di vederlo in campo all’Eurobasket di settembre, non una sorpresa visto che Banchero dovrebbe essere la colonna portante del nuovo ciclo degli Azzurri.

La mia intervista con Paolo Banchero al Barclays a meno di due ore dal draft. pic.twitter.com/4XMlD7paQo — Simone Sandri (@simonesandri) June 23, 2022