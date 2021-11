Paolo Banchero è il Freshman of the Week in ACC

Settimana scorsa, Paolo Banchero aveva fatto il proprio esordio ufficiale con i Duke Blue Devils segnando 22 punti nella gara del Madison Square Garden contro Kentucky. Il lungo con passaporto italiano ha poi giocato altre due gare, entrambe vinte, risultando sempre tra i migliori in campo.

Nella seconda partita contro Army West Point, Banchero ha realizzato la sua prima doppia-doppia con 18 punti e 12 rimbalzi, tirando 7/9 dal campo. Il classe 2002 ha poi segnato altri 18 punti con 7 rimbalzi anche nel terzo successo su Campbell. Grazie a queste prestazioni, la ACC, la Conference nella quale gioca Duke, ha nominato Banchero il Freshman of the Week.

ACC Freshman of the Week. Won’t be the last time for @Pp_doesit either 😈🤞 pic.twitter.com/nOiUSXDCIY

— Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) November 15, 2021