Paolo Banchero e il meraviglioso centro di allenamento dei Magic

Gli Orlando Magic non sono una squadra NBA importante da molto tempo ormai, ma stanno sicuramente attirando molta attenzione oggi dopo la presentazione del loro nuovo centro di allenamento spettacolare.

Secondo Front Office Sports, il centro di allenamento, chiamato AdventHealth Training Center, dispone di un paio di campi di allenamento e una sala pesi che copre 8.000 piedi quadrati. Ciò dovrebbe motivare Paolo Banchero e il resto dei Magic a non lavorare seriamente con i loro corpi nel tentativo di diventare una squadra molto più competitiva nella prossima stagione NBA 2022-23. Inoltre, il centro di formazione dispone anche di sale per il recupero e per i massaggi, una navicella galleggiante, crioterapia, una camera di altitudine, una piscina all’aperto e un’area erbosa, oltre a una sauna e un bagno turco.

The Orlando Magic have unveiled their new, state-of-the-art $70 million AdventHealth Training Center 🏢 ▪️ Two new practice courts

▪️ 8,000 sq ft weight room

▪️ Recovery, massage rooms

▪️ Float pod, cryotherapy

▪️ Altitude chamber

▪️ Outdoor pool, turf area

▪️ Sauna, steam room pic.twitter.com/eRt6asHzo5 — Front Office Sports (@FOS) August 31, 2022

Con un nucleo giovane composto da artisti del calibro di Paolo Banchero, Mo Bamba e Franz Wagner, Orlando potrebbe essere quella squadra outsider che potrebbe scioccare il campionato nella prossima stagione. In caso contrario, almeno hanno una struttura di addestramento piuttosto dolce per aiutare a riprendersi. Vediamo se questo aiuterà concretamente nel percorso di crescita di questi Orlando Magic.

