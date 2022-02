Paolo Banchero firma con JD Sports e manda un messaggio all’Italia

Nelle scorse ore Paolo Banchero, futura scelta in Top 3 al prossimo Draft NBA, ha annunciato sui propri social la firma con JD Sports di un contratto di sponsorizzazione. Nel video che ha pubblicato il lungo di Duke, c’è però anche un messaggio “subliminale” all’Italia e all’Italbasket. Per pochi istanti, si vede Banchero tenere in mano due passaporti e portarne uno in primo piano: quello italiano.

Banchero ha dato ormai quasi due anni fa il proprio ok a giocare con la Nazionale azzurra, ma finora non è mai sceso in campo con l’Italia. In più occasioni il giocatore ha dovuto rinunciare per impegni o acciacchi vari, il che ha iniziato a generare preoccupazione sulle chance di vederlo realmente con la maglia dell’Italbasket. Finché non giocherà la sua prima partita con l’Italia, infatti, Banchero rimarrà “recuperabile” e arruolabile da Team USA. Questo messaggio però sembra dare speranza.

