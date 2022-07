Paolo Banchero firma un contratto di sponsorizzazione con la Jordan

Paolo Banchero era ovviamente il più ambito dei free agent delle sneakers entrati in NBA dall’ultimo Draft. La chiamata numero 1 assoluta firmerà un contratto con il brand Jordan, come riportato da Shams Charania. Non sono stati rivelati i dettagli di tale accordo, ma porterà nelle tasche di Banchero sicuramente diversi milioni di dollari, che andranno ad aggiungersi agli 11 abbondanti che prenderà dai Magic.

Reduce da una stagione da freshman a Duke, Banchero ha sorpreso tutti venendo scelto per primo all’ultimo Draft e facendo vedere tutte le proprie qualità in due gare di Summer League. Poi Orlando ha deciso di fermarlo, perché soddisfatta di quanto visto senza bisogno di rischiare infortuni. Ora il lungo, naturalizzato italiano e in attesa di indossare la maglia azzurra, entrerà nel parco atleti del brand Jordan che già conta stelle come Russell Westbrook, Luka Doncic, Chris Paul, Jayson Tatum, Zion Williamson e Carmelo Anthony.

Orlando Magic No. 1 overall pick Paolo Banchero is finalizing an endorsement deal with Jordan Brand, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2022

In questi giorni Banchero si è allenato con diverse star NBA, mettendo in mostra ancora una volta le proprie qualità.

Donovan Mitchell, Emoni Bates and Paolo Banchero putting in work. 🔥 (via @Cbrickley603) pic.twitter.com/t5T9XVc7c3 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 19, 2022