Paolo Banchero ha giocato la sua migliore partita finora in NBA

Paolo Banchero è stato ancora una volta il migliore in campo degli Orlando Magic nella partita di stasera contro i Sacramento Kings, persa all’OT 123-126 per una tripla da centrocampo di De’Aaron Fox sulla sirena. Il prodotto di Duke è andato per la prima volta sopra i 30 punti, realizzando una doppia-doppia da 33 punti e 15 rimbalzi, tirando 14/26 dal campo. Quando più contava nei regolamentari, con i Magic sotto di 2 a 3′ dalla fine, Banchero ha prima segnato due liberi importanti, poi ha servito 2 assist a Carter Jr e Bol Bol, infine ha segnato il penetrazione il +4 momentaneo. Purtroppo per il futuro azzurro zero punti nel supplementare, dove il protagonisti sono stati Franz Wagner (31 punti) e Fox (37 punti), eroe di giornata.

È la terza doppia-doppia della giovane carriera NBA di Banchero. Sia i punti che i rimbalzi sono inoltre un nuovo career-high.