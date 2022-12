Paolo Banchero ha le idee chiare: “Voglio i Playoffs e Rookie of the Year”

Paolo Banchero ha le idee molto chiare sul suo futuro immediato e sugli obiettivi stagionali. Il giocatore italiano vuole vincere il premio di Rookie of the Year e partecipare alla post-season già da quest’anno.

Vorrei partecipare ai Playoffs già quest’anno o almeno al Play-In per poi giocarcela lì, mentre a livello personale l’obiettivo è il premio di Rookie of the Year. Per farcela penso solo a lavorare più degli altri, prendo più tiri possibile, faccio tanto lavoro sporco, mi alleno sulle gambe, l’equilibrio e la meccanica del tiro. Provo a migliorare ogni giorno prendendo ogni partita come una sfida personale con me stesso, i compagni e gli allenatori mi ripetono di continua di avere sempre fiducia in me stesso sui due lati del campo. Questo fa tutta la differenza del mondo, ogni volta che alzo la mano sono convinto di segnare ma non voglio forzare o pompare le mie statistiche, penso solo a vincere e a capire come poterlo fare con continuità.