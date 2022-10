Paolo Banchero ha un grande rammarico dopo il debutto da LeBron

Paolo Banchero ha fatto notizia mercoledì notte quando ha fatto il suo esordio in NBA con una strabiliante prestazione con gli Orlando Magic. Sfortunatamente per lui, i Magic hanno perso una vittoria ravvicinata contro i Detroit Pistons con il risultato finale di 113 a 109 per Motor City, che ha rovinato la serata altrimenti stellare della scelta numero 1 in assoluto all’NBA Draft 2022.

Banchero ha fatto talmente bene che l’hanno messo sullo stesso livello dell’allora rookie LeBron James poiché ha messo a referto 27 punti nella sua prima partita da professionista. Il 19enne ha tirato 11 su 19 con 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate in 35 minuti di gioco. Sarebbe stato un debutto perfetto per l’ex fuoriclasse di Duke se i Magic fossero stati in grado di ritagliarsi una vittoria.

Da parte sua, però, Paolo Banchero non è stato del tutto soddisfatto della sua prestazione. Ha detto di essere contento della sua ottima partenza, ma allo stesso tempo Banchero sa che avrebbe potuto fare di più:

“Conoscendomi sentivo che ne avrei potuti mettere 30 e oltre”, ha detto Banchero. “Ho sbagliato davvero troppi layup, ma sono fortunato. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per il supporto e sono entusiasta di aver iniziato il mio viaggio in NBA con una buona serata”.

“It’s a blessing, me being me I felt like I could’ve had 30 somthin’.”

Paolo Banchero in high spirits after his historic performance but knows he has even more to give 🔥pic.twitter.com/UudZAfdnSr

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 20, 2022