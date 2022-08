Paolo Banchero litiga con Dejounte Murray: volano parole grosse fra i due

Acceso litigio fra Paolo Banchero e Dejounte Murray, nato nel corso di una gara di un torneo organizzato a Seattle da Isaiah Thomas.

La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft e il neo giocatore degli Hawks si sono ritrovati di fronte in un clima tutt’altro che amichevole. Nel corso del match Murray ha umiliato Banchero con una finta per poi auto alzarsi al palla al tabellone per schiacciare. Dopo il canestro la guardia ha lanciato violentemente la palla verso il giocatore italiano, dicendogli qualcosa che nessuno è riuscito a carpire.

Si sono sentiti chiaramente, invece, i commenti dello stesso Murray tornando in panchina poco dopo: “Questa è una lega di uomini – ha detto riferendosi alla NBA -, lui è un bambino, è troppo soft“.

“It’s a man’s league. He a little boy, he’s too soft.” Dejounte Murray calls Paolo a “little boy” and “soft” 😳 (via @HomeTeamHoops) pic.twitter.com/74fT5fOyib — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 8, 2022

Non è chiaro da dove nasca l’astio, se da qualche comportamento in campo o da atteggiamenti lontani dal parquet, considerato che entrambi sono proprio di Seattle.

Il litigio però è proseguito sui social, dove Banchero ha ripostato il video della giocata subita commentando: “Addirittura hai smesso di seguirmi su Instagram? Deve essere una cosa personale allora. La prossima volta però marcami in uno contro uno, non mandare sempre i raddoppi”.

Ovviamente Murray ha risposto prontamente, facendo intuire i motivi della tensione: “Hai iniziato a tirartela con questa storia della prima scelta con me che ho tifato per te fin da quando eri un bambino che mi chiedeva di potermi prendere i rimbalzi. Smettila di aggiungere cose via internet, sei cambiato, non sei più il ragazzo umile del passato, dico sul serio. Hai perso tutto il mio rispetto. Resta umile, il gioco vero inizia adesso, non è più tempo di scherzare. Aspetto di vederti vincere qualcosa”.

Paolo Banchero and Dejounte Murray going back & forth on IG 👀 pic.twitter.com/NlWCI6UTMG — NBA Retweet (@RTNBA) August 8, 2022

Discorso chiuso? Neanche per sogno perché è arrivata una nuova replica da Banchero: “Sono sempre lo stesso ragazzo umile che ti ha sempre sostenuto, sei tu che stai cambiando le cose via social”.

Tensione alle stelle fra i due in attesa di vederli confrontarsi un parquet NBA.