Paolo Banchero non gioca da 5 gare: quando tornerà in campo?

Paolo Banchero aveva iniziato meravigliosamente la sua stagione da rookie con gli Orlando Magic ma poi qualcosa si è fermato. Durante la gara del 7 novembre contro gli Houston Rockets, persa per 134 a 127 dalla franchigia della Florida, l’italo-americano ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e da allora non ha ancora recuperato.

In un’intervista all’Orlando Sentinel, Paolo Banchero ha rivelato che comunque ne ha ancora per un po’, almeno una decina di giorni. La speranza è che possa essere in campo il 30 novembre contro gli Atlanta Hawks, alla peggio il 2 dicembre con i Cleveland Cavaliers.

Spoke with Paolo Banchero yesterday.

He said his ankle has progressed since first suffering the injury but he's still experiencing soreness.

His return will depend on his rehab, but he expects to be sidelined for at least another 1-1½ weeks:https://t.co/9ONqXhM30O

— Khobi Price (@khobi_price) November 17, 2022