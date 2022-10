Paolo Banchero, prima doppia doppia in NBA ma Orlando perde

Questa notte Paolo Banchero ha confezionato la sua prima doppia doppia in NBA, mettendo a referto 20 punti e 12 rimbalzi nella sconfitta degli Orlandi Magic per 108 a 98 in casa degli Atlanta Hawks.

Il ragazzo di Seattle si conferma pronto per l’NBA, dopo l’esordio da 27 punti l’altra notte. Però purtroppo la sua squadra è ancora ferma a 0 vittorie in 2 match disputati. Di certo non è stata una prestazione leggendaria per Paolo Banchero perché ha chiuso con il 33% al tiro, 6 su 18 dal campo di cui 1 su 6 dalla lunga distanza. Questi sono numeri che hanno inciso in maniera negativa sulla prestazione della squadra, che ha perso di 10 e non di 30. Il tuo miglior giocatore deve avere delle percentuali al tiro nettamente migliori.

Paolino non è stato nemmeno il top scorer di Orlando perché meglio di lui ha fatto Cole Anthony, che ne ha messi 25. Insomma, le brutte serate sono altre, ma anche le belle. Ci si aspettava di più soprattutto dopo il diverbio estivo con Dejounte Murray, che invece ha fatto meglio di Banchero perché, oltre ad aver vinto, ha sfiorato una tripla doppia con i suoi 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

