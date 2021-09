Paolo Banchero sarà il primo giocatore di college a comparire in un videogioco NBA 2K

Paolo Banchero dovrà attendere ancora un anno per entrare nella NBA “reale”. Per quella virtuale invece il momento è adesso: il talento azzurro, che si appresta a giocare la sua prima stagione a Duke, sarà il primo atleta di college ad essere inserito in un videogioco NBA 2K, ovviamente in 2K22.

Banchero beneficia infatti della più grande novità non solo di quest’anno, ma probabilmente di sempre in questo campo per quel che riguarda la NCAA. Dopo decenni, infatti, gli atleti di college potranno finalmente guadagnare soldi dalla propria immagine con accordi di sponsorizzazione, qualcosa che finora era loro proibito. Il cosiddetto NIL Deal (Names, Images and Likeness) ha permesso quindi a Banchero di firmare un accordo con la 2K Sports. Poco fa il giocatore ha condiviso sui social un messaggio promozionale per il videogioco in uscita proprio oggi.

Nel suo post, Paolo Banchero specifica che si potrà “scendere in campo insieme a lui” in NBA 2K22. L’azzurro sarà presente nel videogioco, da vedere in quali vesti. È comunque una primissima volta: finora nessun atleta di college era stato inserito in un NBA 2K a causa delle precedenti regole.

