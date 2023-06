Paolo Bancherò sarà impegnato nella NBA Finals

Paolo Banchero sarà alle NBA Finals.

Mentre sul campo Miami Heat e Denver Nuggets si contenderanno il titolo, il rookie dell’anno sarà impegnato come opinionista. Il giocatore “italiano” (le virgolette sono d’obbligo, dopo le notizie delle ultime settimane) sarà impiegato dalla NBA stessa come commentatore per i canali social e l’app ufficiale della lega. Insieme a lui altre tre matricole: Walker Kessler degli Utah Jazz, Bennedict Mathurin degli Indiana Pacers e Jalen Williams degli Oklahoma City Thunder.

Paolo Banchero (@OrlandoMagic), Walker Kessler (@UtahJazz), Bennedict Mathurin (@Pacers) and Jalen Williams (@OKCThunder) will serve as NBA Finals media correspondents throughout the 2023 #NBAFinals. Follow along on the NBA App & NBA Social to see their coverage from the ground! pic.twitter.com/IoAwG9U3VF

— NBA Communications (@NBAPR) May 31, 2023