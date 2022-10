Paolo Banchero sempre al top con Orlando però non vince mai

Paolo Banchero questa notte è stato ancora una volta tra i migliori degli Orlando Magic, segnando sempre più di 20 punti, 21 per l’esattezza. Eppure anche questa notte è arrivata l’ennesima sconfitta per la franchigia della Florida, questa volta al Madison Square Garden contro i New York Knicks.

Nel tempio del basket, Paolo Banchero ha dimostrato ancora una volta il suo valore ma questo poi non si è tradotto in una vittoria per i suoi.

Non riusciamo a capire perché Orlando non riesca a sbloccarsi, nonostante se la giochi sempre e abbia tutte le carte in regole per portare a casa qualche vittoria.

Di certo non ha colpe Paolo Banchero, che è sempre – o quasi – stato il migliore in campo. Anche questa notte il rookie ha dato il proprio contributo.

Leggi anche: Simone Fontecchio: “È stato bellissimo!”. E Jordan Clarkson gli fa i complimenti