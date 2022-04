Paolo Banchero si è dichiarato eleggibile per il Draft NBA 2022

Paolo Banchero è il primo big a dichiararsi eleggibile per il Draft NBA 2022. Il lungo di Duke, reduce dalla finale del Torneo NCAA, ha salutato l’ateneo sui social, al termine della sua prima stagione al college. Banchero, naturalizzato italiano, sarà con ogni probabilità una delle prime quattro chiamate al prossimo Draft.

Banchero, classe 2002, è il terzo italiano a dichiararsi eleggibile negli ultimi due giorni dopo Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Nella sua prima e unica stagione a Duke, il giocatore ha mantenuto 17.2 punti e 7.8 rimbalzi di media.

Duke ha subito incoronato il proprio ormai ex giocatore, scrivendo sui social che “sarà una scelta in Top 2, e non la 2”.