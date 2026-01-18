Paolo Banchero: “Spero di poter ricostruire il mio rapporto con l’Italia”

Paolo Banchero doveva essere il simbolo della nuova Italbasket di Gianmarco Pozzecco, a partire dalla FIBA World Cup del 2023. Poi la star degli Orlando Magic scelse invece di fare dietrofront, rinunciare alla maglia azzurra per accettare la convocazione di Team USA che chiuse quel torneo al quarto posto. Da allora, quella è stata l’unica esperienza di Banchero con la Nazionale nonostante il giocatore si sia affermato nell’Olimpo della NBA, venendo convocato all’All-Star Game nel 2024 e segnando 25.9 punti di media nella scorsa stagione.

In questi giorni Banchero è in Europa, prima a Berlino e ora a Londra, per disputare due match di stagione regolare contro i Memphis Grizzlies, parte dei Global Games che aiutano la NBA a farsi conoscere e apprezzare anche all’estero. Intervistato prima della partita di stasera (ore 18 italiane), al Corriere dello Sport il giocatore dei Magic ha parlato anche del suo rapporto con l’Italia. Se infatti inizialmente non nascondeva il proprio amore per il nostro Paese, tra l’altro mai visitato fino all’estate antecedente il Mondiale, dopo il due di picche la nostra Federazione ha alzato un muro, con parole di critica anche da parte di Petrucci. E ovviamente anche i tifosi azzurri non hanno affatto apprezzato il comportamento di Banchero, sentendosi traditi dopo tante promesse.

“Spero che il rapporto tra me e l’Italia possa essere ricostruito. Ovviamente so che ci sono state delle storie tese tra noi dopo la decisione di giocare il Mondiale con gli Stati Uniti. Abbiamo giocato contro l’Italia e ho sentito fischi e cose del genere, quindi so cosa provano i tifosi italiani nei miei confronti. Spero che un giorno potremo recuperare. Sono ancora in buoni rapporti con l’allenatore e con alcuni giocatori” ha dichiarato Paolo Banchero, anche se probabilmente intendeva Pozzecco, che ha lasciato la panchina azzurra dopo l’ultimo Europeo.