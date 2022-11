Paolo Banchero sta per tornare: ecco la data del suo “ri-esordio”

Il rookie degli Orlando Magic, Paolo Banchero, è pronto a tornare in squadra questa notte contro i Philadelphia 76ers dopo quello che apparentemente è stato un lungo recupero da un infortunio alla caviglia.

Banchero è stato il miglior giocatore di Orlando, quindi non sorprende il motivo per cui molti fan ritengono che sia passato così tanto tempo da quando ha giocato l’ultima gara per la squadra. In realtà ha saltato “solo” sette partite consecutive dopo aver subito una distorsione alla caviglia sinistra contro gli Houston Rockets all’inizio di novembre.

Tuttavia, come detto, l’attesa sta per terminare in quanto Banchero non era nel referto degli infortuni della squadra contro i Sixers. Ciò significa che è disponibile a cambiarsi quando gli uomini di Doc Rivers faranno la loro apparizione all’Amway Center.

“È stato bello anche tornare anche solo ad allenarmi. È passato un po’ di tempo. Sono felice di essere qui. Devo solo essere paziente. È la prima volta che ho a che fare con gli infortuni. All’inizio volevo affrettare il mio ritorno . Poi ho capito che non mi avrebbe fatto bene. Sto cercando di imparare ad essere paziente e e ad ascoltare me stesso”.

Fonte: Orlando Magic Daily

