Paolo Banchero super gasato dagli Orlando Magic: ecco perché!

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che gli Orlando Magic sono stati davvero importanti in NBA. Ma Paolo Banchero è pronto a cambiare le cose poiché si presenta come qualcuno che è un “salvatore” della franchigia, cosa che i Magic ovviamente sperano che si avveri. Se non altro, Paolo Banchero adora il fatto che ora giochi nella stessa squadra dei ragazzi che guardava da bambino, in particolare Markelle Fultz e Terrence Ross.

“Sono cresciuto guardando t ross (Terrence Ross n.d.r.) e markelle (Markelle Fultz n.d.r.) agli Washington Huskies che impazzivano all’Alaska Airlines Arena at Hec Edmundson Pavilion. Ora siamo nella stessa squadra ed è incredibile haha 🔥”.

Paolo Banchero ha giocato al college per i Duke Blue Devils, ma è anche lui di Seattle, quindi prima di diventare il pezzo forte di Mike Krzyzewski, è stato un fan, a quanto pare, dei Washington Huskies. Sfortunatamente per gli Huskies, i dolci ricordi di Paolo Banchero di aver visto Ross e Fultz non sono bastati per reclutarlo con successo poiché decise di portare il suo talento a Durham.

Ora con i Magic l’obiettivo di Banchero sarà quello di fare il massimo per la squadra e portarla immediatamente ai playoff dove sono stati fuori in 8 delle ultime 10 stagioni. Gli Orlando Magic non sono andati oltre il primo turno nelle ultime quattro volte in cui hanno raggiunto i playoff, risalenti alla stagione NBA 2010-2011. Insieme ad artisti del calibro di Franz Wagner, Cole Anthony, Wendell Carter Jr. e Mo Bamba, Paolo Banchero cercherà di guidare la giovane squadra degli Orlando Magic verso un maggiore successo, a partire dal suo anno da rookie.

