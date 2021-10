Paolo Banchero vola nel Mock Draft di The Athletic ma c’è anche un altro italiano

L’Italia dovrebbe essere assoluta protagonista del prossimo Draft. Paolo Banchero, infatti, continua a guadagnare credito nei confronti degli addetti ai lavori.

Il lungo di Duke attualmente è accreditato come prima scelta assoluta, stando all’ultimo aggiornamento del Mock Draft di The Athletic. Banchero, infatti, è passato dalla posizione #2 alla #1 proprio alla vigilia dell’avvio della sua prima (e quasi certamente ultima) stagione in NCAA.

Banchero ha scavalcato Chet Holmgren, un altro lungo, che giocherà anch’egli da freshman per Gonzaga. Le posizioni, invece, sono invertite in un altro Mock Draft rilasciato recentemente, quello di Bleacher Report.

ESPN nelle sue previsioni di qualche mese fa aveva anticipato The Athletic, collocando Banchero davanti a Holmgren.

Potrebbe esserci, però, un altro pezzo d’Italia nel Draft NBA 2022: Gabriele Procida. L’ala della Fortitudo Bologna dovrebbe essere chiamata con la 46ª scelta secondo The Athletic. Con una chiamata così alta però l’ex Cantù difficilmente varcherebbe subito l’Atlantico.

Al primo giro dovrebbe esserci Yannick Nzosa, 2003 congolese, attualmente all’Unicaja Malaga. Anche per lui un forte legame con l’Italia in virtù delle due stagioni giocate nel vivaio della Stella Azzurra Roma e con Roseto. Poi, i più attenti lo ricorderanno, il controverso addio con il trasferimento in auto dall’Abruzzo a Malaga, pilotato dal suo agente Joe Lolonga. In seguito una disputa fra i due club, conclusa con l’autorizzazione della FIBA al tesseramento di Nzosa per l’Unicaja. Adesso per il congolese potrebbero spalancarsi le porte della NBA: qualche mese fa veniva dato addirittura in top ten, adesso le sue quotazioni sono in ribasso (#23 per BR) ma ancora da primo giro.