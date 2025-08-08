Paolo Galbiati è il nuovo allenatore del Baskonia

Una piccola colonia italiana sarà di casa a Vitoria nella prossima stagione: dopo la firma di Matteo Spagnolo, il Baskonia ha annunciato anche l’arrivo in panchina di Paolo Galbiati, dopo l’ultima ottima annata a Trento coronata dalla vittoria della Coppa Italia. Il tecnico azzurro, 41 anni, succede a Pablo Laso e prende in mano una squadra che ha cambiato tanto in estate, con gli arrivi soprattutto di Hamidou Diallo e Radions Kurucs.

Galbiati è alla prima esperienza da head coach in EuroLega, dopo aver allenato nell’ordine Torino, Biella, Cremona e Trento, vincendo per due volte la Coppa Italia. Considerato uno dei migliori allenatori del panorama italiano, sicuramente il migliore per rapporto qualità/età, ha vinto nella scorsa stagione il titolo di Best Coach in Serie A.