galbiati

Paolo Galbiati è il nuovo allenatore del Baskonia

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su Paolo Galbiati è il nuovo allenatore del Baskonia

Una piccola colonia italiana sarà di casa a Vitoria nella prossima stagione: dopo la firma di Matteo Spagnolo, il Baskonia ha annunciato anche l’arrivo in panchina di Paolo Galbiati, dopo l’ultima ottima annata a Trento coronata dalla vittoria della Coppa Italia. Il tecnico azzurro, 41 anni, succede a Pablo Laso e prende in mano una squadra che ha cambiato tanto in estate, con gli arrivi soprattutto di Hamidou Diallo e Radions Kurucs.

Galbiati è alla prima esperienza da head coach in EuroLega, dopo aver allenato nell’ordine Torino, Biella, Cremona e Trento, vincendo per due volte la Coppa Italia. Considerato uno dei migliori allenatori del panorama italiano, sicuramente il migliore per rapporto qualità/età, ha vinto nella scorsa stagione il titolo di Best Coach in Serie A.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

spagnolo trapani

Matteo Spagnolo torna in Liga: ufficiale la firma al Baskonia

Francesco Manzi
galbiati trento trieste

Trieste, chi sarà il prossimo coach? Galbiati, Fois o un outsider?

Alessandro Saraceno
galbiati trento trieste

Paolo Galbiati spiega l’addio anticipato a Trento: “Dopo le parole del DS Gaddo ho capito che era finita”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.