Paolo Galbiati non allenerà Gran Canaria nella prossima stagione

Paolo Galbiati l’anno prossimo non sarà più l’allenatore dell’Aquila Basket Trento, nonostante un contratto fino al 2027. Il coach italiano, vincitore di due Coppe Italia prima con Torino e poi con i bianconeri, sembrava diretto a Gran Canaria, invece il club spagnolo nelle scorse ore ha annunciato il rinnovo di Jaka Lakovic fino al 2027. Galbiati quindi non sarà l’allenatore di Gran Canaria e il suo futuro resta tutto da scoprire, anche se quasi certamente sarà all’estero.

Per Galbiati sarebbe la primissima esperienza fuori dall’Italia dopo aver dimostrato tanto in LBA, allenando sempre squadre di medio livello e ottenendo spesso risultati oltre le aspettative.

In questa stagione Gran Canaria è attualmente 7° in Liga ACB, mentre in EuroCup è stata eliminata agli ottavi di finale dall’Hapoel Tel-Aviv poi vincitore della competizione. Lakovic siede sulla panchina degli spagnoli dal 2022 e con loro ha vinto l’EuroCup nel 2023.