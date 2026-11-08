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Paolo Galbiati torna in Nazionale: a fine novembre sarà vice di Banchi al posto di Ramondino

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Paolo Galbiati tornerà presto in panchina dopo l’esonero da parte del Baskonia, solo poche settimane fa. Il tecnico sarà di nuovo vice in Nazionale, facendo da assistente a Luca Banchi che, come detto ieri, manterrà il ruolo di CT nonostante il contratto firmato questa mattina con l’Olimpia Milano. Il ritorno di Galbiati con l’Italbasket si inserisce proprio nel puzzle legato all’assunzione da parte di Banchi a Milano. Quest’ultimo infatti lascerà Milano al suo assistente Marco Ramondino a fine novembre, per guidare l’Italia negli impegni contro Turchia e Serbia, nelle qualificazioni alla FIBA World Cup. Ma Ramondino è suo vice anche in Nazionale, non potendosi “sdoppiare” rimarrà quindi in biancorosso e il suo posto con l’Italia verrà preso, almeno temporaneamente, da Galbiati.

Galbiati, 42 anni, è reduce da un anno abbondante sulla panchina del Baskonia, con cui ha vinto la Copa del Rey nella scorsa stagione: le cose tra lui e il club basco sono però finite bruscamente, a quanto pare per la volontà, non esaudita in estate, del tecnico di allenare il Barcellona. Origine di malumori che hanno portato a uno scontro con la dirigenza, terminato col suo licenziamento anche a causa di una pessima partenza in EuroLega. Non che le cose senza Galbiati siano migliorate a Vitoria: agli ordini di coach Perasovic la squadra deve ancora vincere la sua prima partita europea (è 1-9, ultima come Milano) mentre in campionato ha vinto solo 1 gara su 3.

Francesco Manzi
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