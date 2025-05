Dopo l’annuncio dell’uscita a fine stagione dalla Dolomiti Energia Trentino, il nome di Paolo Galbiati torna al centro del mercato allenatori del basket europeo. Secondo quanto riportato nelle ultime settimane, il coach originario di Vimercate è tra i candidati alla guida del Gran Canaria, squadra di vertice della Liga ACB spagnola e presenza fissa nelle coppe europee.

Paolo Galbiati aveva assunto la guida della Dolomiti Energia nell’estate 2023 e l’ha portata quest’anno di nuovo ai playoff ma soprattutto a vincere il suo primo trofeo tra i grandi, ovvero la Coppa Italia a Torino.

Gran Canaria alla ricerca di un nuovo allenatore

Il Gran Canaria, club tra i più ambiziosi del panorama spagnolo, è alla ricerca di un profilo che possa garantire continuità di rendimento sia in Liga ACB che in Europa. Il nome di Galbiati si inserisce in una rosa di opzioni che la dirigenza dell’isola starebbe valutando per il dopo Lakovic. La sua esperienza in Italia, la conoscenza del basket europeo e il suo stile di gioco moderno lo rendono un profilo interessante anche per un contesto internazionale.

Un’opportunità internazionale per Galbiati

Per il 41enne lombardo, già allenatore di Torino, Biella, Cremona, Varese e Trento, Gran Canaria rappresenterebbe la prima esperienza all’estero. Una sfida importante per un tecnico che si è sempre contraddistinto per la valorizzazione dei giovani, la cura dei dettagli tattici e la capacità di adattamento a diversi contesti di squadra.