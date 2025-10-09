Paris Basketball molto più pronto della Virtus Bologna e vince agevolmente in casa

Paris Basketball vs Virtus Bologna 90-79

(24-24, 49-40, 72-60)

La Virtus Bologna esce sconfitta da Parigi nella terza giornata di EuroLega: i padroni di casa del Paris Basketball si impongono con il punteggio di 90-79, confermando la propria forza e profondità di roster.

Una gara equilibrata solo nel primo quarto, poi la formazione francese ha preso il controllo del match grazie a una difesa aggressiva e all’ottima circolazione offensiva.

La partita: Paris Basketball controlla, Virtus sempre a inseguire

Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (24-24), il Paris Basketball ha alzato i ritmi nel secondo parziale, trovando punti importanti da Hifi (20 punti) e M’Baye (12 punti). La squadra dell’italiano Tabellini è andata all’intervallo lungo avanti 49-40, costruendo un margine che la Virtus non è più riuscita a colmare.

Nel terzo periodo i francesi hanno spinto sull’acceleratore, toccando anche la doppia cifra di vantaggio (72-60 al 30’). Bologna ha provato a reagire con Morgan (21 punti), il migliore dei suoi, ma il Paris ha gestito con maturità fino al suono della sirena finale.

I protagonisti

Oltre a Hifi, in doppia cifra per i parigini anche Hommes (11 punti), M’Baye (12) e Willis (10), in una prova corale di grande solidità. Per la Virtus Bologna, oltre a Morgan (21), bene Edwards (11) e Niang (10), mentre Hackett e Vildoza non sono riusciti a incidere offensivamente come previsto.

Analisi e prossimi impegni

La sconfitta non compromette il percorso europeo della Virtus, ma evidenzia la necessità di maggiore continuità difensiva e lucidità nei momenti chiave. Il Paris Basketball, invece, conferma di essere una squadra super interessante, grazie a un gioco rapido, fisico e ben organizzato.

PARIS: Hifi 20, Cavaliere 3, Herrera 7, Ayayi 3, Dokossi 2, Faye 6, Morgan 2, Bako 6, M’baye 12, Ouattara 8, Hommes 11, Willis 10.

VIRTUS: Vildoza 4, Edwards 11, Pajola 8, Niang 10, Smailagic 8, Taylor 3, Alston Jr. 3, Hackett 4, Morgan 21, Diarra, Jallow 1, Diouf 6.

