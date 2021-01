Parole al miele di Paul Pierce nei confronti di Luka Doncic

Nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, come spiegato anche dal suo coach Rick Carlisle, Luka Doncic continua a raccogliere attestati di stima all’interno della NBA.

Lo sloveno nei mesi scorsi ha incantato tutti, tanto che Paul Pierce lo aveva definito il giocatore più talentuoso del mondo. Adesso la leggenda dei Boston Celtics è tornata a parlare dell’attuale stella dei Dallas Mavericks con un altro elogio, stavolta più personale: “Doncic ha un sacco di cose in comune con me – ha dichiarato durante una trasmissione di ESPN – perché sembra andare piano ma poi riesce sempre ad arrivare al ferro. A livello di doti realizzative siamo molto simili però come passatore lo sloveno è migliore di me“.

