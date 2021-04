Le parole di Massimo Bulleri dopo Milano-Varese: “Grande solidità mentale”

Varese compie un’impresa battendo Milano, la quarta consecutiva per la squadra varesina. Coach Massimo Bulleri ha commentato così la partita giocata dai suoi ragazzi nel 183esimo derby tra le due formazioni lombarde.

“Sono contentissimo soprattutto per i ragazzi che con questa partita vedono premiato un mese e mezzo di grande lavoro e coesione. Un risultato che ci fa molto contenti, molto importante e meritato. Siamo stati protagonisti per lunghi tratti, abbiamo controllato bene i rimbalzi e siamo stati molto bravi in difesa contro una squadra che ambisce legittimamente ad entrare tra le prime quattro d’Europa. Una partita di grande livello e spessore, di grande solidità mentale. Sono contento che i ragazzi abbiano vissuto questa gara e che l’abbiano giocata con questo spirito”.

La Openjobmetis Varese si trova ora a 18 punti, con 9 vittorie e 14 sconfitte, insieme a Fortitudo Bologna, Pesaro, Trento e Cremona.

Fonte: sito Pallacanestro Varese

