Parte male l’avventura di Leonardo Okeke in Spagna: non convocato per motivi disciplinari

Leonardo Okeke è uno dei prospetti italiani più interessanti del panorama azzurro: il giocatore classe 2003 è stato acquistato in estate dall’Olimpia Milano, che lo ha girato subito in prestito allo Joventut Badalona. Okeke finora non è però sceso in campo ed è stato anzi “parcheggiato” al CB Prat, la seconda squadra che milita in LEB Oro: anche qui però nell’ultima uscita non è stato convocato. Secondo quanto circola sui media spagnoli, la decisione sarebbe dovuta ad un comportamento non proprio impeccabile.

Come riportato da Ferran Pursals e ripreso da Sportando, la motivazione sarebbe “la vita notturna di Okeke”. Non un bel segnale visto che parliamo di un ragazzo giovanissimo, che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Spagna. La strada è però ancora lunga, con la speranza che Okeke sappia riconquistare la fiducia dell’allenatore.

🚨 ❗️ Leonardo Okeke no ha ido convocado a los últimos partidos del CB Prat por motivos extradeportivos. El jugador italiano ya ha recibido un aviso por su comportamiento nocturno. Si la situación no cambia, se tomarán más medidas. — Ferran Pursals (@PursalsFerran) October 3, 2022