Partita IRREALE di Jalen Brunson: MAI NESSUNO come lui nella storia dell’NBA

Questa notte i New York Knicks hanno affrontato i Phoenix Suns al Footprint Center. Alla fine, però, solo una stella ha brillato di più. In una gara con gli All-Star Kevin Durant, Devin Booker e Julius Randle, è stato Jalen Brunson a rubare la scena, mettendo a segno la miglior partita della sua carriera per i Knicks nella vittoria per 139 a 122 sui Suns.

La partita era ancora punto a punto nel quarto quarto ed è stato allora che la guardia dei Knicks ha deciso di prendersi la responsabilità di sigillare la vittoria per la squadra in trasferta. Ha segnato 16 punti nell’ultima frazione di gioco con una percentuale perfetta al tiro (5-5 complessivo, 3-3 dalla lunga distanza), chiudendo la nottata con la bellezza di 50 punti. In effetti, ha concluso con un perfetto 9-9 dal campo, un risultato davvero notevole.

Secondo Tomer Azarly di ClutchPoints, la guardia dei Knicks, Jalen Brunson, è l’unico giocatore nella storia dell’NBA a segnare 50 o più punti con il 100% di tiri dalla lunga distanza (minimo 8 tentativi) poiché lui ha chiuso con 9 su 9.

Players in NBA history with 50+ points on 100% shooting from 3PT (min 8 attempts): Jalen Brunson — Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 16, 2023

Tagliare il traguardo dei 50 punti con otto o più tiri da tre nella notte non è esattamente un’impresa unica, anche se è importante notare che per realizzare una partita del genere è necessaria un’ottima capacità di tiro da oltre l’arco. In effetti, il giocatore più recente a riuscirci è stato Julius Randle, compagno di squadra di Jalen Brunson ai Knicks, che lo scorso marzo ha realizzato 57 punti con 8-14 tiri da fuori.

