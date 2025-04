Partita LEGGENDARIA di Stephen Curry: Golden State va in vantaggio e aspetta Butler

Un’altra prestazione leggendaria ad arricchire la straordinaria carriera di Stephen Curry.

I Golden State Warriors non sbagliano gara 3 in casa contro gli Houston Rockets, cogliendo la vittoria 104-93 che vale il 2-1 nella serie. Stephen Curry si è preso la scena con una prova da antologia, fatta di 36 punti (12/23 dal campo e 5/13 da tre), 9 rimbalzi e 7 assist in 41 minuti sul parquet. Nel finale gli dà una grossa mano Gary Payton II che piazza 11 dei suoi 17 punti nell’ultimo quarto.

Prestazione davvero incredibile per Curry con una serie di canestri dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, contro una difesa fisica e preparata come quella che gli hanno riservato i Rockets. Con questa prova Chef sale al decimo posto nella classifica marcatori all-time nei playoff con 4046 punti segnati, unica point guard in questa top ten.

Adesso gli Warriors si preparano a gara 4, nella quale potrebbe fare il suo ritorno Jimmy Butler, messo dal ko dal duro e discusso contatto subito in gara 2 di una serie veramente molto accesa.