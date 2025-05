Partita STELLARE di Russ Smith: 50 punti per portare Cremona a Gara-4

Russ Smith è stato in questa stagione il capocannoniere di Serie A2 e con i suoi canestri ha mantenuto in vita la Next Nardò, arrivata penultima e ora alle prese col Playout contro la JuVi Cremona. I pugliesi hanno perso le due partite a Cremona, che aveva stasera il primo matchpoint per condannare gli avversari alla retrocessione. Smith ha però disputato la sua miglior partita della stagione, segnando la bellezza di 50 punti (season-high per l’A2) in 37′, con 8/13 da due, 6/13 da tre e 16/16 ai liberi, compresi quelli che hanno chiuso la gara sul 102-98.

Smith in questa stagione aveva già firmato un’altra prestazione incredibile: 46 punti il 19 aprile contro Orzinuovi, un’altra vittoria per Nardò.

Dopo aver iniziato la stagione regolare in Iran, Russ Smith è tornato a Nardò (dove aveva giocato l’anno scorso) a febbraio, disputando 12 partite di stagione regolare in A2. Se Nardò ha vinto in tutta la stagione 12 partite, ben 5 sono arrivate da quando è tornato l’americano in cabina di regia (5-7 il record con lui).

Smith, 34 anni appena compiuti, ha iniziato la carriera in NBA ai Memphis Grizzlies per poi girare il mondo. Memorabile la sua esperienza in Cina con tanto di 81 punti segnati in una partita di CBA nel 2017.

Foto: Nardò Basket