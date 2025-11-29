Partizan Belgrado, finisce l’era Obradovic: “Decisione irrevocabile”

È ufficiale: l’era di Zeljko Obradovic al Partizan Belgrado è finita. Con un comunicato diffuso sabato, la società serba ha annunciato l’addio del tecnico più vincente della storia della pallacanestro europea, ponendo fine a un ciclo che aveva riportato il club ai vertici del basket continentale.

Partizan: “Abbiamo provato in ogni modo a convincerlo”

Nel comunicato, il KK Partizan Mozzart Bet spiega di aver tenuto una serie di riunioni nei due giorni precedenti, culminate in un incontro con Obradovic durato oltre due ore. L’obiettivo era chiaro: trovare una soluzione che permettesse al coach di restare alla guida della prima squadra.

La dirigenza ha ribadito di aver offerto al tecnico sostegno totale e incondizionato, invitandolo a proseguire nel suo lavoro e a prendere tutte le misure necessarie per superare la crisi di risultati che ha colpito la squadra nelle ultime settimane.

Obradovic irremovibile: “Non posso più lavorare con questa squadra”

Nonostante gli sforzi del presidente Ostoja Mijailović e dei membri del board, Obradovic ha confermato la propria volontà di lasciare. L’allenatore – figura iconica per Partizan e per il basket europeo – avrebbe indicato due motivi principali:

difficoltà a proseguire il lavoro con l’attuale gruppo squadra,

impatto del livello quotidiano di pressione sulla sua salute.

La società riferisce che, pur ringraziando per il supporto ricevuto, Obradovic non ha mai preso in considerazione di ritirare le proprie dimissioni.

Un’eredità impossibile da colmare

Nel comunicato ufficiale, il Partizan sottolinea la portata simbolica e sportiva del suo leggendario allenatore:

“L’importanza di Zeljko Obradovic per il Partizan e per il basket mondiale è incalcolabile. Il vuoto che lascia sarà difficilissimo da colmare”.

Il club aggiunge che le porte del Partizan resteranno sempre aperte per lui, definendo la squadra come “la sua casa”.

La società si prepara al futuro: in arrivo un nuovo direttore sportivo

A seguito della decisione del coach, il board del Partizan ha convocato un nuovo incontro per l’inizio della prossima settimana, nel quale verranno:

nominato un nuovo direttore sportivo,

definita la strategia del reparto tecnico per il futuro.

Una conferenza stampa verrà organizzata al termine della riunione; ora e luogo saranno comunicati successivamente ai media.

Fine di un’era per il Partizan Belgrado

Con l’uscita di scena di Obradovic, il Partizan perde non solo un allenatore, ma una vera e propria istituzione del basket europeo. Le prossime settimane saranno decisive per capire come il club intenderà riorganizzarsi e quale guida tecnica verrà scelta per affrontare le sfide future in campionato ed EuroLega.