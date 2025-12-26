parker partizan

Partizan Belgrado: fischi per Parker e Jones nell’esordio di Cam Payne

Francesco ManziLascia un Commento su Partizan Belgrado: fischi per Parker e Jones nell’esordio di Cam Payne

Il Partizan Belgrado è stato il primo a tornare in campo, il 26 dicembre, nel 18° turno di EuroLega: partita contro il Maccabi Tel Aviv particolarmente interessante anche per gli esordi di Cam Payne e di coach Joan Penarroya in bianconero. È stato però un debutto perdente, e non di poco: 87-112 per gli israeliani, in una gara tra due delle peggiori formazioni della competizione. Era appunto la prima per Payne, che è stato il top scorer del Partizan con 15 punti e 6 assist in 24′.

Il pubblico della Stark Arena, all’introduzione delle squadre, si è dimostrato ancora una volta avverso in particolare a Jabari Parker e Tyrique Jones, ritenuti evidentemente tra i responsabili per l’addio dell’amato Zeljko Obradovic. Entrambi i giocatori statunitensi sono stati fischiati prima della palla a due. Parker non è poi sceso in campo, mentre Jones ha chiuso con 10 punti in 21′. Per Penarroya un esordio in panchina particolarmente negativo: -25 in un confronto importante, col Partizan che così è scivolato al 18° posto con 6 vittorie in 18 partite, alla terza sconfitta di fila.

Francesco Manzi
