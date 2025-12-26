Partizan Belgrado: fischi per Parker e Jones nell’esordio di Cam Payne

Il Partizan Belgrado è stato il primo a tornare in campo, il 26 dicembre, nel 18° turno di EuroLega: partita contro il Maccabi Tel Aviv particolarmente interessante anche per gli esordi di Cam Payne e di coach Joan Penarroya in bianconero. È stato però un debutto perdente, e non di poco: 87-112 per gli israeliani, in una gara tra due delle peggiori formazioni della competizione. Era appunto la prima per Payne, che è stato il top scorer del Partizan con 15 punti e 6 assist in 24′.
Il pubblico della Stark Arena, all’introduzione delle squadre, si è dimostrato ancora una volta avverso in particolare a Jabari Parker e Tyrique Jones, ritenuti evidentemente tra i responsabili per l’addio dell’amato Zeljko Obradovic. Entrambi i giocatori statunitensi sono stati fischiati prima della palla a due. Parker non è poi sceso in campo, mentre Jones ha chiuso con 10 punti in 21′. Per Penarroya un esordio in panchina particolarmente negativo: -25 in un confronto importante, col Partizan che così è scivolato al 18° posto con 6 vittorie in 18 partite, alla terza sconfitta di fila.
Partizan fans DO NOT LIKE Jabari Parker and Tyrique Jones
All Partizan players get the cheer EXCEPT Parker and Jones who get the loud BOOING pic.twitter.com/Xuo8h1dtAp
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2025
