Partizan Belgrado, Obradovic PREOCCUPATISSIMO per la loro situazione lunghi

Il Partizan Mozzart Bet Belgrade ha iniziato la sua preparazione estiva, ma il coach Zeljko Obradovic non nasconde le difficoltà. Tra infortuni e mancanza di alternative sotto canestro, la preseason dei bianconeri si presenta complessa, come spiegato dal tecnico in un’intervista a Mozzart Sport.

Marinkovic rientrato dopo EuroBasket

Obradovic ha accolto il ritorno di Vanja Marinkovic, reduce dagli impegni con la nazionale all’EuroBasket di Riga:

“Vanja al primo allenamento era in buona condizione, ma aveva bisogno di riposo. Dopo un EuroBasket, un Mondiale o un’Olimpiade è sempre difficile rientrare subito: serve recuperare sia fisicamente che mentalmente. È tornato con grande entusiasmo.”

Situazione infortuni: Carlik Jones migliora, Tyrique Jones resta il problema

Il coach ha aggiornato anche sullo stato di Carlik Jones, reduce da un problema alla mano:

“Carlik sta meglio e sicuramente giocherà in Australia”, ha dichiarato, in vista della partecipazione al Pavlos Giannakopoulos Trophy.

La vera preoccupazione resta però l’infortunio di Tyrique Jones e la scarsità di lunghi a disposizione:

“Avevamo pianificato la stagione sapendo dei rischi legati agli infortuni e al calendario fitto. Per affrontarla servono almeno sei lunghi, oggi ne abbiamo solo quattro: Dylan Osetkowski e Jabari Parker sono disponibili, mentre Tyrique Jones e Aleksej Pokusevski sono out. Ovviamente serve un altro big man, ci abbiamo provato tutta l’estate, ma non è stato possibile.”

Partizan a corto di rotazioni nel frontcourt

L’allenatore serbo ha sottolineato che il problema non riguarda solo le amichevoli, ma soprattutto la qualità del lavoro quotidiano in palestra:

“Contro il Maccabi siamo stati nettamente superati, ma il vero problema sono gli allenamenti. Con i giocatori che abbiamo dobbiamo cambiare completamente il modo di lavorare, ed è complicato. Comunque, questa è la squadra e ci lavoreremo. Spero che al ritorno dall’Australia la situazione migliori per sfruttare i giorni prima dell’inizio della stagione come mini-preparazione”.

