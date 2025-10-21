Partizan, infortunio per Carlik Jones: ipotesi Luca Vildoza?

Brutte notizie in casa Partizan Belgrado: il playmaker Carlik Jones dovrà restare fermo per circa tre mesi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, come riportato da Mozzart Sport, e occhio alla situazione Luca Vildoza.

Il giocatore sudafricano si è fatto male durante la sfida di ABA League contro l’FMP Belgrade, dopo una prova da 9 punti, 6 assist e 4 rimbalzi in 21 minuti.

Il problema è arrivato nel quarto periodo, con Jones costretto ad abbandonare il campo visibilmente dolorante e incapace di poggiare il piede sinistro. Portato negli spogliatoi dallo staff tecnico e successivamente uscito dall’arena con stampelle e tutore, gli esami medici hanno confermato una frattura al quinto metatarso.

Il rientro è previsto solo per il 2026, lasciando così un vuoto importante nel backcourt della squadra di Zeljko Obradovic.

Emergenza nel backcourt per il Partizan

La situazione in casa Partizan è delicata: oltre a Jones, anche Shake Milton è alle prese con un infortunio alla caviglia, seppur meno grave. Con Duane Washington Jr., Sterling Brown e il giovane Mitar Bosnjakovic unici esterni disponibili, il club serbo sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto guardie.

Ipotesi Luca Vildoza: suggestione o opportunità?

Secondo fonti serbe, tra le opzioni monitorate dal Partizan potrebbe esserci anche Luca Vildoza, attualmente in forza alla Virtus Bologna, ma al centro di un momento molto complesso dopo l’episodio dell’arresto e successivo rilascio avvenuto la scorsa settimana dopo la vittoria sul Monaco.

Il giocatore argentino è regolarmente tornato in campo in EuroLeague con l’ASVEL Villeurbanne, ma la sua situazione in Italia resta delicata, e non è escluso che possa valutare un trasferimento all’estero per ritrovare serenità e continuità.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi non confermata, ma un eventuale approdo al Partizan Belgrado rappresenterebbe un’opportunità interessante sia per il club — alla ricerca di esperienza e leadership — sia per lo stesso Vildoza, che troverebbe un contesto tecnico di alto livello sotto la guida di Obradovic.

Con un record di 3-2 in EuroLeague, il Partizan Mozzart Bet punta a restare competitivo nonostante le assenze. Oltre a Jones e Milton, anche Mario Nakic è fuori da inizio stagione per un intervento al ginocchio. La sfida contro il Paris Basketball sarà un test importante per capire quanto la squadra riuscirà a reggere l’urto senza il suo play titolare.