Partizan, Obradovic si fa sentire: “I tifosi dovrebbero iniziare a insultarmi”

La scorsa settimana il Partizan Belgrado ha rimediato un pesantissimo -32 interno con l’Efes Istanbul.

Nel weekend in ABA Liga i serbi sono tornati alla vittoria con il Mornar ma la prestazione non è stata convincente. Ora il doppio turno di EuroLega con Alba Berlino e Bayern Monaco, appuntamenti cruciale per la stagione europea.

Alla vigilia il coach Željko Obradović ha strigliato i suoi giocatori ma anche se stesso. Ha ringraziato nuovamente la sua caldissima tifoseria, invitando tutti a dare di più per onorare il continuo supporto dei fan.

I nostri tifosi, che ci seguono e ci sostengono in ogni momento, non meritano di assistere a una prestazione del genere. So bene quanto mi rispettano e il calore con cui mi accolgono ogni volta che entro in campo. Forse è arrivato il momento che anche loro cambino atteggiamento. Magari dovrebbero iniziare a insultarmi, perché il modo in cui abbiamo giocato quella partita è inaccettabile. Io per primo devo farmi un esame di coscienza e chiedo a tutti di riflettere se i tifosi del Partizan meritino di vedere una squadra così. Dopo tutto il buon lavoro fatto quest’anno, ci presentiamo e giochiamo in quel modo contro l’Efes. È un messaggio per i miei giocatori, per me stesso e per i nostri sostenitori. I tifosi sono sempre stati con noi, lo sono e lo saranno, ma sta a noi reagire e dar loro soddisfazione. Dobbiamo lottare fino allo stremo, anche con le ginocchia sanguinanti, affinché almeno possano dire: ‘Hanno dato tutto’. Non possiamo presentarci in campo con metà squadra che sembra solo aspettare la fine della partita.