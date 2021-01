Partono oggi le votazioni per l’All Star Game 2021, in attesa di sapere se si giocherà

La NBA sta ancora discutendo sulla possibile organizzazione dell’All Star Game 2021 ad Atlanta, dopo che sembrava essere saltata l’edizione di quest’anno causa Covid-19 (a Indianapolis è stata assegnata quella del 2024). Nel frattempo, però, oggi avranno comunque il via le classiche votazioni dei tifosi per scegliere i giocatori da eleggere All Star.

Come da qualche anno a questa parte, le scelte dei tifosi varranno solo il 50%, col restante 50% diviso a metà tra media e giocatori stessi. Anche se una partita non si dovesse alla fine disputare, le scelte dei 24 All Star di quest’anno avrebbero comunque peso significativo: farebbero curriculum per gli atleti e per molti di loro rappresenterebbero dei succosi bonus contrattuali da milioni di dollari.

Le votazioni saranno aperte dal 28 gennaio al 16 febbraio: se si dovesse disputare, una data papabile per l’All Star Game sarebbe il 7 marzo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.