Pascal Siakam ceduto ai Pacers in una trade con Raptors e Pelicans

Da qualche settimana, dopo la cessione di OG Anunoby ai Knicks, si era iniziato a parlare insistentemente di Pascal Siakam, anche lui in partenza. Poco fa i Toronto Raptors hanno trovato la quadra per cedere il camerunese, MIP nella stagione 2018-19, agli Indiana Pacers. Come riportato da Adrian Wojnarowski, sarà una trade a tre squadre tra Raptors, Pacers e New Orleans Pelicans.

Nell’ambito dell’affare, Indiana riceverà Siakam in cambio di Bruce Brown, Jordan Nwora e tre scelte del primo turno al Draft, due del 2024 e una del 2026. Toronto in aggiunta prenderà anche Kira Lewis da New Orleans.

Lo scambio si articolerà in questo modo:

Indiana riceve: Pascal Siakam, una scelta del secondo turno dai Pelicans

Toronto riceve: Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis, tre scelte del primo turno (due nel 2024 e una nel 2026)

New Orleans riceve: /

Siakam ai Pacers troverà Tyrese Haliburton: Indiana è attualmente sesta con un record di 23-17. Il giocatore è in scadenza in estate e aveva fatto sapere che non avrebbe rinnovato con i Sacramento Kings, l’altra squadra accostata a lui in questi giorni, qualora i Pacers avrebbero chiuso l’affare con la franchigia californiana.