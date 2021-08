Pascal Siakam ha detto ai Raptors che non si vuole muovere da Toronto

Nelle ultime settimane il nome di Pascal Siakam è stato al centro di qualche voce di mercato, ma ora pare che sia stato lo stesso giocatore volerle mettere a tacere una volta per tutte.

Secondo quanto riportato dall’insider Sam Amick di The Atletic, Pascal Siakam avrebbe comunicato alla dirigenza dei Raptors che lui vuole rimanere ancora a Toronto.

Inoltre, il GM Masai Ujiri, e la stessa dirigenza, avrebbero confermato al giocatore che non è in vendita, ma che si limitano ad ascoltare eventuali offerte.

Siakam ha ancora un contratto triennale da $106 milioni complessivi.

Pascal Siakam still wants to be in Toronto.

Masai Ujiri has recently made it clear to Siakam’s side that he’s not being shopped, sources tell @sam_amick.

More: https://t.co/O1gbKw4btR pic.twitter.com/qGy3siyb18

— The Athletic (@TheAthletic) August 16, 2021