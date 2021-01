Pascal Siakam non ha giocato contro i Knicks per ragioni disciplinari

Non è stato sicuramente un inizio di stagione facile per i Toronto Raptors, di certo non abituati a partire con 3 sconfitte negli anni recenti. I canadesi nella notte di capodanno hanno però trovato il primo successo stagionale, battendo nella “loro” Tampa i New York Knicks 100-83. Una vittoria netta ottenuta nonostante l’assenza di Pascal Siakam.

La stella dei Raptors non era infortunata, ma la scelta di non farlo giocare sarebbe stata di coach Nick Nurse e del suo staff per questioni disciplinari. In particolare, in occasione della precedente sconfitta contro Philadelphia, Siakam era stato espulso per falli ma, invece di rimanere in panchina a seguire la gara con i compagni, aveva subito fatto rientro negli spogliatoi: un comportamento non tollerato da Nurse.

The Toronto Raptors decided to sit All-Star Pascal Siakam tonight vs. New York as a disciplinary measure, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Siakam exited the floor early after fouling out Tuesday in Philadelphia. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2021

