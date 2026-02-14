Pasqualini, presidente della Virtus GVM Roma 1960: “Il basket a Roma è già tornato con noi, non c’è bisogno di basket di plastica”

Il futuro del basket romano di recente è tornato, dopo anni, al centro del dibattito sportivo. Le indiscrezioni su possibili investitori internazionali interessati a portare nella Capitale un titolo di Serie A – anche in ottica di una futura NBA Europe – hanno acceso l’entusiasmo di una parte dell’ambiente, ma allo stesso tempo sollevato perplessità. Tra le voci più ferme c’è quella di Massimiliano Pasqualini, presidente della Virtus GVM Roma 1960, squadra che milita in Serie B ma che negli ultimi anni ha ricevuto l’eredità della vecchia Virtus Roma, almeno a livello simbolico. Il dirigente ha voluto chiarire la posizione del club con parole nette, rilasciate a Il Messaggero: “Roma non ha bisogno di una franchigia costruita in laboratorio o di un basket di plastica che ignora il tessuto sociale e sportivo della città. I nostri tifosi si sono rigenerati con noi e meritano rispetto, non operazioni a tavolino. Il basket a Roma è già tornato. Basta guardare le nostre partite o la splendida esperienza universitaria della Luiss. Il movimento è ripartito con energia, grazie ai risultati e a un progetto serio”.

Per Pasqualini, non si tratta di una chiusura verso investimenti o crescita, ma di una questione di identità e radicamento. Un passaggio che sintetizza preoccupazione: l’eventuale creazione di una realtà artificiale, svincolata dalla storia e dal percorso sportivo cittadino, rischierebbe di non lasciare basi solide nel tempo nonostante i tanti soldi messi in campo. La Virtus Roma GVM 1960, nel corso degli anni, ha attraversato fasi complesse ma ha continuato a rappresentare un nuovo punto di riferimento per il movimento capitolino. “Abbiamo un piano chiaro per riportare la Virtus all’altezza della sua storia e il basket romano ai vertici. Un progetto sostenibile, costruito sui fatti e non sulle chiacchiere, sui risultati ottenuti sul parquet e non comprati a tavolino” ha aggiunto Pasqualini.

E su NBA Europe: “Sulla carta la NBA Europe può sembrare un’opportunità, ma attenzione: legare il futuro della pallacanestro romana a logiche di marketing statunitense, senza radici e senza rispetto del merito sportivo italiano, può generare un danno enorme. Se il progetto dovesse rallentare o cambiare forma, cosa resterebbe di una squadra senza identità? Solo macerie”.

Il messaggio è chiaro: Roma non parte da zero. Esiste già una società che sta lavorando per ricostruire credibilità e seguito, passo dopo passo. La presa di posizione del presidente della Virtus GVM Roma 1960 non è soltanto una replica alle indiscrezioni delle ultime settimane, ma una rivendicazione di identità. In un momento in cui il fascino delle grandi operazioni internazionali sembra dominare la scena, la Virtus rivendica il valore del percorso, della storia e del lavoro quotidiano.

Foto: Virtus Roma 1960