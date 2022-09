Pat Beverley avrà un rating superiore a Russell Westbrook in NBA 2K23

Pat Beverley si è presentato ieri in palestra per “conoscere” i suoi nuovi compagni ai Los Angeles Lakers. Tra di essi c’era anche Russell Westbrook, uno con cui Beverley ha litigato spesso in carriera. I due sembrano però aver fatto pace e l’account dei Lakers ha pubblicato proprio una loro foto mentre ridono e scherzano insieme.

Chissà però che i rating di NBA 2K23, che hanno già fatto andare su tutte le furie Durant e Klay Thompson, non riportino alla luce qualche frattura tra i due. Complice la stagione estremamente negativa sia sua che dei Lakers, a Westbrook è stato assegnato un rating di partenza di appena 78. Praticamente un normalissimo role player, nonostante Westbrook in carriera vanti un titolo di MVP e nove convocazioni all’All Star Game (l’ultima nel 2020). Come se non bastasse, Russ partirà dietro il compagno di squadra e pari-ruolo: Beverley ha infatti avuto un punto in più e sarà classificato come 79.

La decisione del videogioco, che fa anche di queste polemiche un mezzo per fare marketing e pubblicità, ha subito fatto discutere: è bastata una stagione molto negativa a far diventare Beverley un giocatore migliore di Westbrook?