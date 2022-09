Pat Beverley cita la sua “giocata preferita” di LeBron: la reazione di James

Pat Beverley per anni è stato rivale agguerrito dei Los Angeles Lakers e anche di Russell Westbrook in particolare. Da quando qualche settimana fa è arrivato in giallo-viola, però, tutto è cambiato. Nel Media Day di ieri, Beverley ha addirittura detto che Westbrook è il suo nuovo migliore amico tra i giocatori dei Lakers. Poi l’ex Clippers e Timberwolves ha citato qual è la sua giocata preferita tra quelle di LeBron James: “La mia stoppata su di lui!”.

Riferimento ad una stoppata decisiva su una tripla di James nel finale di un derby di LA di due stagioni fa.

Una tipica risposta da Pat Beverley, che ha fatto scoppiare a ridere LeBron. Al Re sono state riportate le parole del compagno, e James non ha potuto che riderci su: “Pat ha dei problemi, ragazzi!”.