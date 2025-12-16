Pat Beverley non si ritira e torna a giocare in Europa

È quasi un anno che Pat Beverley non gioca una partita ufficiale: l’ultima risale allo scorso febbraio, con la maglia dell’Hapoel Tel Aviv. Il veterano NBA sta però per tornare in campo, dopo i problemi legali avuti il mese scorso per aver aggredito la sorella più piccola in maniera piuttosto grave. Beverley è atterrato nelle scorse ore a Salonicco, dove firmerà per il PAOK, squadra che disputa la FIBA Europe Cup.
Beverley, 37 anni, torna quindi a giocare in Europa dopo l’esperienza all’Hapoel che, dopo qualche polemica, si era conclusa principalmente a causa della guerra in Palestina e ai problemi di sicurezza. Il PAOK è attualmente terzo nel campionato greco e ha chiuso al primo posto il suo girone in Europe Cup, vincendo anche la prima partita del turno successivo. Settimana scorsa i bianconeri hanno annunciato l’ingaggio di Timmy Allen dalla Trapani Shark, aggiungendolo ad un roster che conta già l’ex Sassari Breein Tyree e l’ex Treviso Tomas Dimsa.
Ο Patrick Beverly είναι εδώ και έτοιμος για τον #PAOK ⚫️⚪️
Ο GM Νίκος Μπουντούρης υποδέχτηκε τον Αμερικανό γκαρντ, μαζί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ.Γιάννη Πετμεζά και το μέλος του ΔΣ κ.Βαγγέλη Τσακμακά.
Η συνέχεια αύριο στο PAOK Sports Arena ⏳ pic.twitter.com/Gm9Hy1XLm3
— PAOK BC (@PAOKbasketball) December 14, 2025
