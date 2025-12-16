pat beverley

Pat Beverley non si ritira e torna a giocare in Europa

Coppe Europee Europe Cup Home
Francesco ManziLascia un Commento su Pat Beverley non si ritira e torna a giocare in Europa

È quasi un anno che Pat Beverley non gioca una partita ufficiale: l’ultima risale allo scorso febbraio, con la maglia dell’Hapoel Tel Aviv. Il veterano NBA sta però per tornare in campo, dopo i problemi legali avuti il mese scorso per aver aggredito la sorella più piccola in maniera piuttosto grave. Beverley è atterrato nelle scorse ore a Salonicco, dove firmerà per il PAOK, squadra che disputa la FIBA Europe Cup.

Beverley, 37 anni, torna quindi a giocare in Europa dopo l’esperienza all’Hapoel che, dopo qualche polemica, si era conclusa principalmente a causa della guerra in Palestina e ai problemi di sicurezza. Il PAOK è attualmente terzo nel campionato greco e ha chiuso al primo posto il suo girone in Europe Cup, vincendo anche la prima partita del turno successivo. Settimana scorsa i bianconeri hanno annunciato l’ingaggio di Timmy Allen dalla Trapani Shark, aggiungendolo ad un roster che conta già l’ex Sassari Breein Tyree e l’ex Treviso Tomas Dimsa.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

beverley

Pat Beverley è stato arrestato per aver aggredito la sorella di 15 anni

Francesco Manzi
beverley

Jordan Loyd su Beverley: “Qualche mese fa aveva molto da dire su di me…”

Francesco Manzi
beverley

Pat Beverley potrebbe lasciare Israele per le pressioni della fidanzata

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.