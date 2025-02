Pat Beverley risponde a Stephen A. Smith: “Razza o nazionalità non contano!”

Oggi, nel mondo del basket, ha fatto notizia una dichiarazione controversa di Stephen A. Smith, noto commentatore sportivo, che ha affermato che un giocatore internazionale non potrà mai essere considerato il volto della NBA. Questa affermazione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan e i professionisti della pallacanestro, culminando nella risposta di Patrick Beverley, ex giocatore di Hapoel Tel Aviv, a Stephen A. Smith che ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla questione.

Patrick Beverley non ha perso tempo nel rispondere a Stephen A. Smith, ribadendo la sua disapprovazione nei confronti di queste affermazioni. Secondo Beverley, la razza e la nazionalità non dovrebbero mai essere un fattore determinante nel definire chi può essere il volto della NBA. Nel suo intervento su X, Beverley ha dichiarato:

“Sì, non sono d’accordo. C’era un tempo in cui nessuno pensava che un uomo di colore potesse essere il volto della NBA decenni fa”.

Beverley ha sottolineato l’importanza dell’evoluzione nel basket, affermando:

“La pallacanestro è sempre basata sull’evoluzione e non importa di che razza o nazionalità sei; il volto dell’NBA potrebbe essere chiunque da qualsiasi parte”.

Yea i disagree, it was a time where no one thought a black man would be the face of the nba decades ago. basketball is always based on evolution and doesn’t matter what race or nationality you are, the face of the NBA could be anyone from anywhere @stephenasmith always Luv ❤️… https://t.co/zeA0mS1Uuo

— Patrick Beverley (@patbev21) February 18, 2025