Pat Beverley stila il miglior quintetto italiano ma commette un GROSSOLANO errore

Pat Beverley è “a Cancun”, ovvero in vacanza, dopo l’eliminazione dei suoi Milwaukee Bucks al primo round dei Playoff contro Indiana. Come se non bastasse, il giocatore è di recente stato sospeso dalla Lega per 4 partite, le prime della prossima stagione, per il litigio con un tifoso avversario al termine di Gara-6.

Nonostante sia in vacanza dal basket, Beverley sta continuando a condurre il proprio podcast: The Pat Bev Podcast, insieme ad Adam Ferrone di Barstool Sports. Nell’ultima puntata la coppia ha deciso di stilare il miglior quintetto di giocatori italiani, dando luogo ad alcuni che testimoniano una certa ignoranza riguardo il basket internazionale.

Beverley ha scelto il primo luogo i 3 più facili, ovvero Marco Belinelli, Andrea Bargnani e Danilo Gallinari. Dopodiché sono iniziati i problemi. Il giocatore dei Bucks ha nominato Mike D’Antoni, nato in Wyoming ma avente passaporto italiano e 11 presenze con la maglia azzurra. Il suo collaboratore è rimasto incredulo: “Ma D’Antoni è un allenatore, non un giocatore”, ignorando completamente una carriera quasi ventennale, soprattutto a Milano. A quel punto è stato Beverley a spiegare a Ferrone che in realtà D’Antoni è stato uno dei migliori playmaker della storia di EuroLega, competizione in cui lui stesso ha giocato con l’Olympiacos.

Infine mancava un solo giocatore per completare il quintetto. Qualcuno dalla regia ha fatto il nome di Paolo Banchero, lasciando basiti sia Beverley che Ferrone, che non pensavano fosse italiano. “Un italiano nero? Non è possibile!” ha esclamato Ferrone. Alla fine la scelta di Beverley per completare il quintetto è ricaduta su… Andres Nocioni. Il cognome sarà anche italiano, ma l’ex giocatore di Bulls e Kings è ovviamente argentino e con l’Albiceleste ha vinto le Olimpiadi del 2004. El Chapu ha sì passaporto italiano, ma non ha mai indossato la maglia della nostra Nazionale.