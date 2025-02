Patrick Beverley e Hapoel Tel-Aviv: è ufficialmente finita

È terminata nelle scorse ore l’avventura di Patrick Beverley in Israele, dove era arrivato la scorsa estate con uno status da superstar firmando con l’Hapoel Tel-Aviv. Fin dall’inizio l’americano era stato lo sponsor principale del basket israeliano, e in generale di Israele, a volte con delle uscite discutibili sul conflitto attualmente in atto in Medio Oriente. Negli ultimi mesi però c’era una stata flessione in questo rapporto: Beverley a novembre aveva messo in dubbio la sua permanenza all’Hapoel per questioni familiari, visto che la sua compagna è iraniana. Poi la decisione di rimanere, ma si sono susseguiti altri rumors di addio, fino ad oggi.

“La società e il giocatore Patrick Beverley hanno raggiunto questa sera un accordo sulla risoluzione consensuale del contratto, pertanto il giocatore lascerà la squadra” ha annunciato l’Hapoel, ringraziando Beverley per questi 6 mesi di impegno. Probabilmente nelle prossime ore sarà lo stesso giocatore, magari nel suo podcast, ad entrare nel merito della sua decisione.

In 14 partite di EuroCup, Patrick Beverley ha mantenuto 10.7 punti, 4.1 rimbalzi e 4.6 assist di media con la maglia dell’Hapoel.